10 января 2022 12:22

В результате ЧП с "Суперджетом" Red Wings в Белгороде никто не пострадал


flyredwings.com

Белгород №1
Белгород №1
Белгород №1

Никто из пассажиров и членов экипажа рейса Москва – Белгород, с которым утром в понедельник, 10 января, произошло ЧП, не пострадал, такие данные приводит ТАСС, ссылающийся на пресс-службу перевозчика.

Напомним, что после приземления в аэропорту назначения авиалайнер Superjet 100 компании Red Wings не сумел затормозить в пределах взлетно-посадочной.

Воздушное судно выкатилось на грунт, не получив при этом видимых повреждений.

Через некоторое время работникам аэропорта удалось подкатить к самолету трап и эвакуировать находившихся на борту людей.

Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.

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