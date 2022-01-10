В результате ЧП с "Суперджетом" Red Wings в Белгороде никто не пострадал

Никто из пассажиров и членов экипажа рейса Москва – Белгород, с которым утром в понедельник, 10 января, произошло ЧП, не пострадал, такие данные приводит ТАСС, ссылающийся на пресс-службу перевозчика.

Напомним, что после приземления в аэропорту назначения авиалайнер Superjet 100 компании Red Wings не сумел затормозить в пределах взлетно-посадочной.

Воздушное судно выкатилось на грунт, не получив при этом видимых повреждений.

Через некоторое время работникам аэропорта удалось подкатить к самолету трап и эвакуировать находившихся на борту людей.

Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.