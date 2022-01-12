Не стало телеведущего Михаила Зеленского

На своей странице в социальной сети Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович сообщил, что известный российский телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Обстоятельства смерти не уточняются.

В 1999 году Михаил Зеленский стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия", в 2001 году – ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года – ведущим телеканала "Россия 24". Последние несколько лет работал на телеканале "Культура".