Прокуратура начала проверку после ЧП с самолетом "Уральских авиалиний"

Сотрудники правоохранительных органов начали проведение прокурорской проверки после инцидента с лайнером компании "Уральские авиалинии", об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, командир воздушного судна, выполнявшего рейс U6-223 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за технической неисправности – после взлета у лайнера не закрылась передняя стойка шасси.

Приземление прошло благополучно, на борту находились шесть членов экипажа и 158 пассажиров, в том числе – двое детей, никто из людей не пострадал.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика уже заявили, что пассажиры будут отправлены в аэропорт назначения резервным самолетом.