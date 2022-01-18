Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом Ми-8

Правоохранители начали проверку обстоятельств инцидента с участием вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе, об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Известно, что днем во вторник, 18 января, воздушное судно авиапредприятия "Газпром авиа" совершило жесткую посадку, не долетев около 150 метров до посадочной площадки вертодрома "Арктический" в поселке Варандей.

По уточненным данным, на борту Ми-8 находились 11 человек, в том числе – три члена экипажа и восемь пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Вертолет получил повреждения стабилизатора и винта.

В рамках разбирательства сотрудники прокуратуры планируют изучить техническое состояние воздушного судна и действия экипажа.