Минобороны прокомментировало ЧП с Ми-8 под Ульяновском

Экипаж вертолета военного вертолета Ми-8, аварийно севшего под Ульяновском, не пострадал, об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, летчики были оперативно эвакуированы на аэродром базирования силами поисково-спасательной службы.

Как следует из заявления Минобороны, причиной ЧП, произошедшего во время планового полета, могла стать техническая неисправность.

Отметим, что данные о наличии пострадавших разнятся. Так, "Интерфакс", ссылающийся на Минздрав региона, утверждает, что в результате происшествия три человека получили различные травмы.

Напомним, что днем в пятницу, 28 января, воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в акватории Волги в районе населенного пункта Дубки.