Минобороны подтверждает гибель члена экипажа Ми-8 под Ульяновском

В Министерстве обороны подтвердили, что все члены экипажа вертолета Ми-8 пострадали в результате аварийной посадки в Ульяновской области.

Как стало известно, один из летчиков скончался от полученных травм – он умер во время транспортировки в больницу.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло днем в пятницу, 28 января, во время планового полета. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Напомним, что воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в акватории Волги неподалеку от санатория "Дубки" под Ульяновском.

По данным ТАСС, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия.