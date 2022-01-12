В Госдуме озвучили условие для полного локдауна

Введение в России полного локдауна возможно в том случае, если ежедневно будет заболевать более 40 тысяч человек, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала "Россия 24". Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Депутат напомнил о предыдущей волне коронавируса, когда в стране ежесуточно выявляли 41 с лишним тысячи заразившихся. По сути дела, это пик для системы здравоохранения. "Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и такой вариант (локдаун)", – отметил Хубезов.

Вместе с тем он считает, что до этого дело не дойдет. "В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет", – сказал парламентарий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что пока нельзя точно ответить на вопрос о том, будут ли в России вводить локдаун или режим нерабочих дней в случае новой волны коронавируса. При этом власти готовятся к возможному увеличению заболевших, которое, судя по прогнозам специалистов, будет.

Президент Владимир Путин также заявил, что РФ находится в очень сложной ситуации в связи с ожидаемым распространением "омикрона". По его мнению, у страны есть пара недель для подготовки к новой волне. В этой связи Путин потребовал обеспечить готовность больничной сети и промышленности к приходу нового варианта инфекции. Также следует наращивать темпы тестирования и вакцинирования.