Путин дал поручения в связи с нашествием "омикрона"

Президент Владимир Путин заявил, что Россия находится в очень сложной ситуации в связи с ожидаемым массовым распространением штамма коронавируса "омикрон". На совещании с членами кабинета министров в среду Путин поручил председатель правительства Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы "быть готовыми к удару вируса на новом витке". Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Праздники большие, общение между людьми было очень интенсивное в это время. Это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", – отметил Путин.

Президент России считает, что у страны есть пара недель для подготовки к новой волне COVID-19. В связи с этим российский лидер потребовал обеспечить готовность больничной сети и промышленности к приходу "омикрона". Также следует наращивать темпы тестирования и вакцинирования.

Далее Владимир Путин поручил правительству активнее заняться углубленной диспансеризацией россиян, переболевших коронавирусом.

"У нас в прошлом году планировали почти 9,5 миллионов людей провести через эти процедуры, помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух миллионов. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее", – сказал Путин.

Путин отметил, что с коронавирусом борется весь мир.

"Мы видим, что сейчас происходит в США – свыше миллиона заболевших в сутки. Это просто потрясающе. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", – заявил Путин.

Президент считает отправку российских экспертов в ЮАР очень правильным шагом. Путин поблагодарил президента ЮАР за возможность "поработать" с "омикроном" прямо на месте возникновения.

"Надеюсь, здесь у нас будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений", – сказал Путин.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что штамм "омикрон" в несколько раз (от трех до семи) более заразен, чем другие варианты коронавируса. Голикова пообещала, что правительство к концу недели представит новые меры борьбы с "омикроном".

В России уже выявлено 698 случаев "омикрона".

"Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", – заявила Татьяна Голикова.