"Спутник V" против "омикрона": заявления президента

Российская вакцина "Спутник V" эффективна в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон", причем она работает лучше других вакцин. В ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение по этому поводу, заявил президент РФ Владимир Путин. 17 декабря он выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляцию с мероприятия ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Он отметил, что угрозы здоровью заразившихся штаммом "омикрон" до сих пор непонятны, некоторые эксперты говорят об опасности серьезных последствий. В этой связи президента призвал посмотреть на ситуацию в "относительно благополучных странах".

"Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях", – пояснил Путин.

Российский лидер также обратил внимание на резкий рост количества болеющих COVID-19 детей, причем с тяжелыми последствиями.

Сейчас в России выявлено 25 человек, зараженных штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что все они болеют не тяжело, и многие из заболевших вакцинированы или переболели раньше, то есть имеют иммунитет к коронавирусу.