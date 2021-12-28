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Коронавирус 40 минут назад

28 декабря 2021 15:22

"Спутник V" нейтрализует "омикрон": Путин о российской вакцине


AP Images

Президент России Владимир Путин получил от руководителя центра имени Гамалеи данные, согласно которым "Спутник V" точно нейтрализует штамм "омикрон". Об этом глава государства заявил во время неформального саммита СНГ, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

По словам Александра Гинцбурга, теперь осталось провести второй этап — клинические исследования. Они помогут понять точнее, насколько эффективна против "омикрона" российская вакцина.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что "Спутник V" обеспечивает около 90 процентов защиты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время саммита СНГ также высказалась об "омикроне". По ее словам, в России пока доминирует "дельта".

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