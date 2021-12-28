"Спутник V" нейтрализует "омикрон": Путин о российской вакцине

Президент России Владимир Путин получил от руководителя центра имени Гамалеи данные, согласно которым "Спутник V" точно нейтрализует штамм "омикрон". Об этом глава государства заявил во время неформального саммита СНГ, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

По словам Александра Гинцбурга, теперь осталось провести второй этап — клинические исследования. Они помогут понять точнее, насколько эффективна против "омикрона" российская вакцина.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что "Спутник V" обеспечивает около 90 процентов защиты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время саммита СНГ также высказалась об "омикроне". По ее словам, в России пока доминирует "дельта".