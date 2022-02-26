Гинцбург рассказал, насколько эффективен "Спутник" при тяжелом "омикроне"

Российская вакцина "Спутник V" показала 89%-ную эффективность против тяжелого течения ковида, вызванную омикрон-штаммом, если был введен и бустер, эффективность достигает 93-94%, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эти выводы сделаны на основании данных клиник Москвы и сиквенса НИЦ, добавил эксперт.

При этом защита от заражения составляет всего лишь 56%. Повышения этого показателя ученые планируют добиться с помощью назальной вакцины, передает РИА Новости.

Ранее в Москве было зафиксировано снижение коллективного иммунитета до 52,8%. По России этот показатель выше – 57,8%. Полностью "Спутником" привились более 83,3 млн человек.