Проценко готов пожертвовать "кусочком себя" ради общего блага

Новый штамм коронавируса "омикрон" намного быстрее распространяется, чем "дельта", сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Клиника, принявшая на себя самую первую волну заболевших коронавирусом, вновь готовится к приему пациентов. На этот раз поступающие пациенты все чаще заражены омикрон-штаммом, пришедшем на смену дельта-штамму.

Проценко признался, что отдал бы "кусочек себя", чтобы эта волна ковида оказалась последней. Выступая на Гайдаровском форуме, медик поделился своими наблюдениями. По его оценкам, "омикрон" переносится больными не очень тяжело, случаев стремительного ухудшения состояния как с "дельтой" меньше. Однако это не повод для того, чтобы расслабляться, так как "омикрон" распространяется гораздо более стремительно.

Для Проценко очевидно, что ни вся Россия, ни отдельно Москва не смогут избежать нового штамма. Врачи его клиники уже готовы к "омикрону", койки развернуты, запас медицинского кислорода достаточный. Проценко еще раз призвал россиян вакцинироваться. Только так можно добиться окончания пандемии, уверен он.