Следком хочет, чтобы блогеры несли ответственность за фейки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за уравнивание ответственности блогеров и СМИ за распространение ложной информации.

"Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени", – заявил глава Следкома в интервью "Российской газете".

Бастрыкин отметил, что число подписчиков блогеров может превышать аудиторию какого-либо СМИ в несколько раз.

"Необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов", – сказал Бастрыкин.

Бастрыкин напомнил, что в отдельных спекулятивных публикациях о работе правоохранителей информация подается однобоко или даже недостоверно.

Распространение фейков Бастрыкин считает помехой следственно-оперативным мероприятиям

"На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности", – заключил глава СК РФ.

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