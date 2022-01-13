Вице-губернатор отправлен в изолятор

В Тамбове избрали меру пресечения временно исполняющему обязанности замглавы областной администрации. Владимира Громова задержали накануне, его подозревают в причастности к крупному мошенничеству. По данным следствия, Громов освоил деньги, которые были выделены для поставки товаров в детские сады региона.

Ещё несколько дней назад он был в кресле вице-губернатора Тамбовской области, а сегодня в суде. Владимир Громов, который, по версии следствия, наживался на детях, на журналистов смотрит серьёзным взглядом. Явно не рад такому вниманию. На заседание по избранию меры пресечения он прибыл в сопровождении конвоя. Сотрудники полиции, возбудившие уголовное дело, попросили суд отправить чиновника в изолятор.

"По подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере в порядке статьи 91-й УПК РФ после проведенных сотрудниками УМВД России по Тамбовской области и УФСБ России по Тамбовской области обысков, задержан один из заместителей главы администрации Тамбовской области, – говорит заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Нина Крус.

О том, что задержанный – Владимир Громов, в Тамбове узнали сразу же. К чиновнику ранее уже были вопросы. На посту заместителя тамбовского губернатора он курировал управление собственностью региона и государственных закупок. Обыск в кабинете Громова проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Тамбовской области совместно с коллегами из Москвы. В октябре прошлого года к чиновнику уже приходили оперативники. И вот опять. В этот раз, как сообщают в полиции, были найдены важные улики, имеющие отношение к делу, а также деньги.

Оперативники насчитали сотни тысяч, причём наличность была не только в рублях, но и в валюте. Громов виновато наблюдал за обысками и прятал руки в карманы. Чиновник, как следует из материалов уголовного дела, своими руками подписывал преступные бумаги. Подконтрольная ему фирма заключала договоры с дошкольными учреждениями Тамбовской области на поставку товаров для материально-технического оснащения. Но по факту лишь тратила деньги. С лёгкой руки Громова 25 млн рублей были освоены, а товары для детей так и не дошли. Речь об элементарном оснащении: стульчиках, столиках и детских кроватках, которые закупались под контролем Громова.

"Бюджетные деньги являются чистым потоком финансовых средств, которые нечистые на руку чиновники, используя коррупционные схемы, должностное положение, часто любят класть себе в карман", – говорит сотрудник Управления ФСБ по Москве в 1999-2014 гг. Александр Беляев.

Удивительно, но на официальном сайте администрации Тамбовской области закупкам – особое внимание. Регион якобы даже в лидерах национального рейтинга прозрачности по таким процедурам. Сам Владимир Громов, курировавший закупки, активно выступал за строгий контроль этой сферы услуг. Говорил, что иначе грамотное, правильное распределение федеральных, областных, муниципальных средств, которые точечно направляются на решение тех или иных вопросов, на удовлетворение потребностей населения, невозможно. Неужели лукавил?

Теперь исполняющему обязанности вице-губернатора, видимо, придётся говорить правду и давать показания по делу. Ленинский суд Тамбова согласился с доводами следствия и решил отправить чиновника в изолятор. Пока на два месяца. Помимо разбирательств из-за возможного мошенничества на товарах для детей, к Громову могут возникнуть и вопросы, связанные с незаконным хранением боеприпасов. В тамбовской полиции сообщили, что в доме чиновника был найден солидный арсенал, происхождение которого якобы пока не установлено.