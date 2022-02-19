"Волчий" клинок: подробности убийства высокопоставленного чиновника

Всего несколько дней понадобилось тамбовским следователям, чтобы раскрыть громкое убийство высокопоставленного чиновника. С заместителем начальника регионального управления автомобильных дорог расправились в подъезде его дома. В городе сразу заговорили о заказном преступлении, мол, убитый занимал высокий пост и наверняка имел дело с большими деньгами. Но всё оказалось иначе. Выяснилось, что на чиновника мог напасть его взрослый пасынок. Что же не поделили отцы и дети?

Дом, в котором жил Виктор Вакульчик, с виду совершенно обычный, но если посмотреть на парковку – там стоят сплошь дорогие иномарки с красивыми номерами – становится понятно, что в Тамбове эта многоэтажка считается элитной, и ее для проживания выбирают обеспеченные люди. Сам Вакульчик иногда пользовался служебным транспортом, и не исключено, что в день нападения его у подъезда ожидал автомобиль с водителем.

Весть о том, что высокопоставленный чиновник Виктор Вакульчик убит на пороге своей квартиры, мгновенно разлетелась по Тамбову. Заместителя начальника регионального управления автодорог и транспорта так и не дождались на служебном совещании.

14 февраля у Виктора Вакульчика намечался обычный рабочий день. Рано утром он вышел из своей квартиры под номером 21 и направился к лифту. Здесь его и настиг убийца, который, очевидно, прятался выше на один лестничный пролет. Вот остались следы затертой крови. На этом месте соседи и обнаружили тело Вакульчика с несколькими ножевыми ранениями.

Вероятный убийца отлично знал распорядок дня своей жертвы. Преступник появился в подъезде за считанные минуты до того, как Вакульчик перешагнул порог своей квартиры.

Вот он на кадрах с камеры видеонаблюдения – пропускает выходящих людей и входит в подъезд. Он поднимается по лестнице и прикрывает лицо рукой в черной перчатке. За пазухой у мужчины уже приготовлен добротный охотничий нож.

Следователи выяснили, что с места преступления вероятный убийца уходил по лестнице. В подъезде он не задержался, вышел уже через минуту, и вот здесь попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Во дворе вероятного убийцу вновь зафиксировали камеры. Вот он с пугающим спокойствием уходит с места преступления.

Похоже, беседует с кем-то по телефону, но это не был разговор киллера с заказчиком. Именно эта запись, через пару дней помогла следователям установить и задержать подозреваемого – 30-летнего Александра Романова, пасынка Вакульчика.

"На фоне складывающихся конфликтных отношений с отчимом нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся. В рамках расследования уголовного дела уже обнаружены и изъяты одежда, а также предполагаемое орудие убийства – нож", – пояснила Елена Кярсна, старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области.

Вот фото того самого ножа. Рукоятка сделана из кости. На обеих частях – изображение двух волков. Неужели намек на тамбовского волка? По словам эксперта, клинок мог принадлежать заядлому охотнику или коллекционеру или человеку, который заранее готовил кровавую расправу.

"Рукоятка изготовлена из кости, что говорит о том, что это не дешевое производство, не исключено, что он изготавливался в районе Северного Кавказа, не исключено, что под заказ потому, что рукоятка и клинок имеют изображение в виде волков", – считает Сергей Илларионов, бывший сотрудник управления уголовного розыска МВД России.

Неясно, какой сакральный смысл вкладывал в это оружие сам убийца.

Следователи пока не говорят о его мотивах. Известно, что Александр Романов признал вину в убийстве отчима и в пятницу по решению суда был арестован. О личности вероятного преступника известно немного: женат, есть сын и небольшой бизнес. По нашим данным, до задержания Романов был зарегистрирован в этой многоэтажке. Соседи узнали мужчину с фотографии, но заявили, что давно не видели семейную пару.

У убитого Виктора Вакульчика тоже остался сын – студент первого курса одного из тамбовских вузов. Вакульчик был женат во второй раз и жил с супругой – матерью Александра Романова. Мы поинтересовались у родных чиновника, в чем причины семейной драмы, но нам никто не открыл дверь, хотя из квартиры доносились шаги и собачий лай. Соседи Вакульчика напуганы жуткой расправой, об убитом чиновнике они говорят только хорошее.

Областное управление автомобильных дорог и транспорта, где трудился Виктор Вакульчик, хоть и находится в центре Тамбова, отыскать это учреждение непросто. Оно вот за этими дверями, но нет ни таблички, ни каких либо опознавательных знаков, только на домофоне написано "Упрдор". Все желающие попасть в здание должны нажимать на кнопку под номером 4.

Внутри здания свежий ремонт, управление переехало сюда совсем недавно. Даже информационный стенд не успели повесить – прислонили к стене. На нем, кстати, Виктор Вакульчик по-прежнему значится заместителем руководителя. Начальник управления Альбер Чурилов не может поверить, что коллеги больше нет.

"Мы общались по работе и в неформальной обстановке, очень хороший человек, сглаживал все, приятный", – рассказал Альберт Чурилов, начальник управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

Виктор Вакульчик работал в управлении автодорог и транспорта с 2017 года, курировал транспорт и пассажирские перевозки. Судя по зданию нового автовокзала, справлялся с работой неплохо. Многочисленные пассажиры, которые едут в разные уголки Тамбовской области рады комфорту нового транспортного узла, жалуются лишь на хамство кондукторов.

Мини-интервью о комфортных поездках по Тамбовской области внезапно прервал один из водителей.

- Да вон же сними дорогу, по которой ездить надо, что ты снимаешь...

С трудом преодолев ледяные бугры на привокзальной площади, мы добрались до микроавтобуса Сергея Мордвинцева, и он продолжил свои безжалостные разоблачения местных управленцев

- Посмотрите, дороги какие, ехать невозможно, я вот водитель, мне не нравится.

- А зарплаты здесь достойные?

- Мне вот хватает только покушать и что-нибудь одеть и все, больше ни на что не хватает.

Вряд ли уборка снега входила в обязанности Виктора Вакульчика. Говорят, благодаря его работе были возобновлены авиарейсы из Москвы в Тамбов и обратно, увеличилось число железнодорожных маршрутов, обновился подвижной состав у областных перевозчиков. Похоже, на службе у Виктора Вакульчика все было хорошо, в отличие от семьи, где, по версии следователей, назрел конфликт, который в итоге стал причиной убийства. Сейчас расследование этого запутанного дела продолжается и в ближайшее время наверняка станет ясно, почему пасынок затаил на отчима смертельную злобу.

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