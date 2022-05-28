Водитель партнера Гарика Харламова попал в оппонента тремя пулями

Первое интервью после громкого инцидента со стрельбой. 36-летний Роман Топорков – участник конфликта в подмосковной деревне Раздоры – подробно рассказывает, из-за чего произошёл раздор, и почему ему пришлось взяться за пистолет. Говорит: испугался за свою жизнь.

"Если б не было травматического оружия, ну, я не знаю, возможно, я бы лежал где-то в больнице или, может быть, и в другом месте, понимаете. Я не знаю, какой был настрой у этих людей, но действовали они агрессивно", – говорит Роман Топорков, участник конфликта.

Всё началось с небольшой перепалки на кассе магазина. Роман Топорков сделал замечание девушке, которая хотела пройти без очереди. Та, видимо, обиделась и позвала группу поддержки. На улице Романа уже ждали.

"Увидел численное преимущество людей. Дальше, то есть я увидел численное преимущество людей, достал оружие и просто пригрозил, что могу его применить. Да. Оттолкнул молодого человека от себя. Убрал оружие и пошёл в подъезд своего дома, где проживал", – вспоминает Роман Топорков, участник конфликта.

На этих кадрах – Топорков с пакетом в руке заходит в подъезд охраняемого жилого комплекса. Следом идёт тот самый молодой человек с битой. На подмогу спешат двое его товарищей.

Трое молодых людей с битой продолжили преследование своего обидчика даже в тот момент, когда он вызвал лифт и начал заходить в кабину.

Роман Топорков утверждает, что молодой человек с битой почти сразу пошёл в наступление.

"Забегает молодой человек, с кем был конфликт уже на улице после магазина. С бейсбольной битой забегает в лифт и начинает бить меня бейсбольной битой, да. Я, получается, его отталкиваю от себя, вижу, что за ним следом заходят его друзья, достаю травматический пистолет, опасаясь за свою жизнь и здоровье, потому что голову бейсбольной битой можно было проломить в два счёта. Соответственно, провожу несколько выстрелов по ногам, стараясь минимизировать ущерб здоровью человека", – утверждает Роман Топорков, участник конфликта.

Охрана элитного жилого комплекса, где произошла стрельба, сейчас запрещает журналистам снимать место происшествия и теперь никого в подъезд не пускает.

Эти кадры сняты через несколько минут после стрельбы. В подъезде жилого дома все участники конфликта, кроме Романа Топоркова. В ожидании полиции молодые люди веселятся и снимают друг друга на телефон.

"В результате инцидента пострадал гражданин 2000 года рождения, который получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи был отпущен", – сообщил Андрей Пышкин, сотрудник УИиОС ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшим оказался 22-летний Максим Аватуров. Резиновые пули оставили следы на ноге. Молодой человек говорит, что с помощью биты хотел научить своего оппонента правильно общаться с девушками.

"Я держу лифт, чтобы он не уехал. Он пинает с ноги. Соответственно, и в это время что-то там достаёт. Да. Я, ну, видел как бы. Я заведомо знаю, что у него пистолет. Он выходит и начинает по мне вот так вот просто расжимать обойму всю. И попал только, получается, три раза", – говорит Максим Аватуров, участник конфликта.

Роман Топорков, стрелявший из пистолета, владеет оружием уже 12 лет. Говорит, профессия обязывает. По некоторым данным, в последние несколько месяцев он работал водителем в фирме – компаньона известного комика Гарика Харламова.

После конфликта со стрельбой Романа уволили. СМИ предположили, что Топорков в момент конфликта был нетрезв. Сам Роман это опровергает. После инцидента он уверенно сел за руль чёрного "Майбаха" и уехал.

"Я понимал, что сейчас может быть ситуация обострённая, да, органы правопорядка, да, до конца не разобравшись, могут применить ко мне физическую силу, да. Я спустился в паркинг, получается, вышел через парковку и уехал на другой район", – вспоминает Роман Топорков, участник конфликта.

Судя потому, как юридически грамотно Роман аргументирует свои действия, можно предположить, что он раньше носил погоны. Наутро Топорков сам пришёл в полицию. У правоохранителей к нему вопросов не возникло.

Юристы тоже уверены: это была самооборона. "Он выстрелил в не жизненно важный орган и не причинил человеку вред жизни и здоровью, который бы повлёк наступление смерти по неосторожности или ещё там, истечение, вот он истёк кровью и умер там возле этого лифта. И после этого в течение суток он заявил в полицию, он всё сделал, то есть человек всё сделал правильно", – поясняет Людмила Айвар, доктор юридических наук, профессор.

Травматическое оружие стреляет с пугающей регулярностью. Выстрелы звучат во время дорожных и уличных конфликтов. В мае прошлого года в подмосковном Королёве водитель-лихач едва не сбил на зебре двоих мужчин и женщину с ребёнком. А когда вышел из машины открыл стрельбу по возмущённым пешеходам. В данном случае о самообороне не может быть и речи.

С мая прошлого года к владельцам оружия особое внимание. В том числе к травматике. Теперь потенциальному владельцу пистолета или охотничьего карабина должно исполниться не 18 лет, а 21 год. Проходить комиссию можно только в государственных клиниках и не иметь противопоказаний.

Выдачей лицензий и контролем за сохранностью оружия занимается Росгвардия.

"Раньше на самих граждан не было столько обязанностей возложено. Они не понимали всей ответственности. Сейчас это всё усложняется, и штрафы повышаются, и граждане будут, надеюсь, понимать теперь, что такое оружие", – поясняет Дина Князькова, заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по городу Москве.

В оружейных магазинах покупателей ждут только после того, как они побывали в Росгвардии. Говорят, контроль за продажей максимально жёсткий.

Охотничье ружье и карабины буквально в нескольких метрах от так называемой травматики – оружие ограниченного поражения. Сотрудники говорят: соседство не случайно. Любое оружие без лицензии здесь не продадут.

На витринах – сплошь российские модели. Импортозамещение словно открыло второе дыхание для отечественных производителей. Травматические пистолеты всегда пользуются особым спросом.

"Оружие – то, которое стреляет резиновым шариком. То есть, в отличие от боевого аналога, сама пулька сделана из резины. Поражений, проникновений не должно быть. Если использовать по закону, с расстояния разрешаемого, то никаких проникновений не будет, просто удар", – поясняет Григорий Христинин, продавец-консультант.

Сотрудник охранного предприятия из Мурманска Максим Потапов специально прилетел в Москву, чтобы купить травматический пистолет для службы. С лицензией у него всё хорошо.

"Очень сложно теперь пройти комиссию психолога. Раньше было просто, сейчас уже усложнили. Консилиум собирается, правильно делают", – считает Максим Потапов, покупатель.

Занятие в тире – обязательное условие получения оружия – неважно оно охотничье или травматическое. Помимо теории, будущие владельцы оружия обязательно проходят практику.

Выбор тира остаётся за покупателем. Программа подготовки одинаковая у всех.

"Это в любом случае огнестрельное оружие. В принципе не надо делать различение: ограниченного поражения или это просто огнестрельное оружие. Это огнестрельное оружие. Оружие убивает в любом случае. Оно для этого создано", – считает Дмитрий Цветков, инструктор.

Участник резонансного конфликта в Подмосковье Роман Топорков надеется, что применять оружие ему придётся теперь только в тире.

"Такая тонкая грань, тут нужно понимать, должен быть холодный рассудок, не пылить, в случае если стрелять куда попало, дабы испугать", – уверен Роман Топорков, участник конфликта.

После инцидента со стрельбой полицейские провели проверку и передали материалы в прокуратуру. Роман надеется, что и там его действия посчитают законными. А оппоненты сделают правильные выводы. Ведь бита это всё-таки спортивный снаряд, а не оружие.