Стрелять без предупреждения. Верховный суд расширил пределы самообороны

"Мой дом – моя крепость" – уже не просто крылатое выражение. Верховный суд сегодня расширил пределы допустимой самообороны. Речь о незаконном проникновении в жилье. Например, грабителей. Обороняться от непрошенных гостей теперь можно, не дожидаясь, пока они нападут первыми.

Этого постановления пленума Верховного суда многочисленные фигуранты дел о самообороне ждали несколько лет. В документе всего 4 пункта, но они серьезно расширяют сферу применения самообороны. Самое главное добавляют два новых случая, при которых действия оборонявшегося могут быть признаны законными. Один связан с пресечением преступлений, а второй – с незаконным проникновением в жилье.

Все чаще жертвами таких выходок становятся владельцы спорных квадратных метров. К ним подселяются различные мошенники, а затем требуют долю. Теперь формулировка "мой дом – моя крепость" получила четкое описание, что грозит злоумышленникам фатальными последствиями.

"Сказано, что все-таки меры должны приниматься адекватные. Если зашел пьяный на мой участок и сказал: можно от вас позвонить? Это не значит, что я могу его убивать. Но если вошли 2 жлоба в масках, то, еще до того, что они что-то сделали, я могу стрелять", – поясняет юрист Михаил Барщевский.

Важно: проникновение должно быть признано незаконным. В Верховном суде особо подчеркивают: неизвестно, какие намерения у злоумышленников. В 2012 году под Тулой коммерсант Гегам Саркисян убил троих. Сначала они хотели лишь ограбить его дом, а затем и убить семью. Юрий Шпак из Оренбурга тоже защищал родных, когда соседи угрожали ему расправой.

"Мне стреляют в левую ногу, в икру, я перед машиной падаю, встаю, поворачиваюсь, а там с машин сверху стреляют. Я понимаю, что нас убивают", – вспоминает Шпак.

Шпак достал "Сайгу" и убил нападавшего. В феврале подсудимого оправдали присяжные, но, как отмечают эксперты, так везло единицам из тех, кто стрелял в ответ. Теперь судебные разбирательства должны стать тщательней.

"Этот пленум Верховного суда распространяется не только на самооборону с оружием, а на любую оборону, любым методом. Ножом ли, сковородкой ли, табуреткой ли, или же применил принадлежащее на законном основании ему гражданское оружие", – поясняет лидер общероссийская общественная организация "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Особенно если сделал это, чтобы предотвратить чужое правонарушение или преступление. Это тоже новация. Она появилась после поручения президента, которому рассказали о нашумевшей истории в столичном метро, где москвич Роман Ковалев вступился за девушку и был избит троицей хамов.

Юристы тогда уверяли: большинство других пассажиров просто побоялись, что в драке превысят пределы самообороны. Ведь часто в колонию отправляют того, кто защищал, а не нападал.

"За период с 2017 по 2021 включительно по 1 части статьи 108 УК РФ за убийство при превышении пределов необходимой самообороны осуждается более 200 лиц", – рассказывает заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Сергей Рудаков.

Многие эксперты, ссылаясь на эту статистику, уверяют: нужно идти дальше и менять уголовный кодекс.

"Сами оказались осужденными, хотя они оборонялись, они защищали себя, свое имущество, своих близких. Так вот нас эта статистика пугает. "И мы считаем, что 37-ю позицию УК РФ нужно скорректировать и нужно скорректировать понятие "самооборона", – считает депутат Ярослав Нилов.

Пока никто не отменял главного правила: оборона должна быть соразмерна угрозе. Впрочем, и то, что опубликовал сегодня Верховный суд, юристы и их подзащитные уже считают победой, которая может сберечь свободу многих невиновных.