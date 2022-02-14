Внезапная и жестокая расправа над Виктором Вакульчиком

В Тамбовской области ищут убийцу высокопоставленного чиновника, который отвечал в регионе за дороги. Неизвестный напал на Виктора Вакульчика в подъезде дома и нанес несколько ножевых ранений.

Вход в подъезд затянут сигнальной лентой. Вокруг — полицейские машины. Так началось утро жителей тамбовской многоэтажки, где убили Виктора Вакульчика, замначальника областного управления транспорта.

К совершению преступления киллер, судя по всему, был хорошо подготовлен. Знал график чиновника он хорошо. Встретил жертву утром в подъезде, перед началом рабочего дня. Дождался, пока Вакульчик спустится на первый этаж и бросился в атаку, восемь раз ударил жертву ножом. После этого убийца быстро ретировался.

Предположительно, именно его силуэт запечатлела камера наблюдения, направленная на подъезд. Непримечательный мужчина, не проявляя нервозности, выходит на улицу и с пугающим спокойствием покидает место преступления. Похоже, он с кем-то беседует по мобильнику, возможно, отчитывается о выполненном заказе. Вещи Вакульчика злоумышленник не тронул, так что версия о разбойном нападении не рассматривается.

"Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на расследование всех обстоятельств данного преступления и лиц, причастных к его совершению. Следствием отрабатываются различные версии о мотивах произошедшего, в том числе версия о том, что преступление могло быть связано с его служебной деятельностью", — дала комментарий старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тамбовской области Елена Кярсна.

В областной администрации Виктор Вакульчик начал работу в 2016 году. До этого руководил компанией, которая с 1999-го занималась пассажирскими перевозками по Тамбову. После того, как он занял руководящий пост в управлении транспорта, курировал строительство дорог.

Деятельность Вакульчика в высокой должности громкими скандалами и спорами не сопровождалась. Да и личную жизнь 56-летний Виктор Вакульчик не скрывал и в социальных сетях. Там достаточно фотографий в непринужденной обстановке с друзьями и членами семьи.

На неприятности и угрозы чиновник ранее не жаловался, а родные и коллеги странностей в его поведении не замечали. Оттого внезапная и жестокая расправа окружение Виктора Вакульчика особенно шокировала. По факту убийства уголовное дело уже возбуждено. Сейчас следователи пытаются выяснить, кому и из-за чего была выгодна его гибель.