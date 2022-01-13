Массовое убийство лошадей: подробности

На Алтае возбуждено уголовное дело о гибели 53 лошадей в Петропавловском районе. Целый табун прямо на выпасе расстреляли неизвестные. Для поиска преступников создана специальная группа из следователей, экспертов и оперативников. За ходом расследования следят на всех уровнях, начиная от главы алтайской полиции и заканчивая депутатами Госдумы. Какие версии есть к этому часу?

На поле в Петропавловском районе Алтайского края неизвестные убили целый табун, 53 животных: взрослых лошадей и совсем маленьких жеребят.

Табун принадлежал местному фермеру Николаю Дрокову. Он, кажется, до сих пор не отошел от шока.

"Я сначала еще как-то знаете, в шоке, думаю, господи, да не может быть, Я когда глянул, аж присел. Если кому-то я плохого сделал, пускай лучше бы меня застрелили", – переживает фермер.

Туши животных обнаружили между селами Солоновка и Камышенка. Лошади находились на вольном выпасе. По словам фермера, по животным вели прицельный огонь – пули входили жертвам под лопатки и в районе сердца.

"Просто тут не передать словами, какой-то зверь взял и расстрелял. Мы подходили осматривали и обнаружили, что под лопатками находятся сквозные ранения", – рассказывает сын фермера Роман Дроков.

Пули уже отправлены на баллистическую экспертизу, чтобы определить, каким оружием пользовался преступник. По некоторым данным, огонь по лошадям могли вести с ближайшей горной возвышенности. Но, по данным местных СМИ, после сильного бурана никаких следов обнаружить не удалось. В Алтайском крае создана специальная следственно-оперативная группа. Ход уголовного дела поставлен на особый контроль в региональном управлении МВД.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 167 "Умышленное уничтожение чужого имущества". Сотрудники полиции проводят активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", – информирует начальник ОИ и ОС ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

По данным СМИ, следствие отрабатывает несколько версий, в числе приоритетных – хулиганство и месть. Местные жители, говорят, неоднократно высказывали фермеру претензии по поводу земель, которые он использует под пастбища. Важная деталь – это уже второе происшествие в хозяйстве Николая Дрокова. Неделю назад сгорело одно из подсобных помещений. Сам фермер не исключает, что пожар мог быть своего рода "отвлекающим маневром". Из-за суеты с последствиями лошадей на выпасе несколько дней никто не проверял.

Жители поселка выдвигают другую версию – передел сфер влияния и месть других фермеров. У Дрокова большое хозяйство: стадо коров и табун лошадей. Не исключено, что кто-то специально выследил и согнал животных и открыл стрельбу.

"Война фермеров. Один другому насолит, и вот так получается", – выдвигает свою версию продавец магазина Екатерина Карпова.

Кадры с убийством животных на Алтае внимательно посмотрели и профессиональные охотники. Судя по характеру выстрелов, животных убивали целенаправленно. И, вероятно, стрелявших было несколько.

Это точно месть, утверждает председатель правления общества охотников и рыболовов ВАО Москвы Василий Сенников.

Животноводство – одно из основных направлений в сельском хозяйстве Алтайского края. Многие, особенно в сельской местности, держат небольшие подворья и хозяйства. Цена жеребенка начинается от 100 тысяч рублей, за взрослую особь – от 300. Только по предварительным подсчетам, Дрокову нанесен ущерб в размере больше 5 миллионов рублей. Но не в деньгах дело, замечают многие. Убиты ни в чем не повинные животные, бесконечно доверяющие человеку.

"Это страшная трагедия. Это живые существа. Они за что вообще пострадали? С какой стати по ним палили из ружей, они при чем здесь? Важно привлечь человека или группу лиц к ответственности. Важно, чтобы была неотвратимость наказания, поэтому мы направили депутатский запрос с просьбой разобраться", – говорит депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Разведение лошадей было для Николая Дрокова не просто бизнесом, но и настоящим увлечением. Он пока не решил, будет ли восстанавливать поголовье. Кому пришла в голову мысль так жестоко расправиться с животными, пока не известно. Не исключено, что после проведения экспертиз, в том числе баллистической, появится и круг подозреваемых.