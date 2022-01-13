Названа возможная причина обрушения лифта в "Президент-Отеле"

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в четверг вечером в московском "Президент-Отеле" на улице Большая Якиманка. По предварительным данным, два человека погибли при обрушении кабины лифта из-за нарушения техники безопасности во время ремонта, сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация, что в крупнейшей гостинице Москвы 13 января при падении кабины лифта погибли двое рабочих. По уточненным данным, двое граждан Армении 30 и 32 лет были сотрудниками подрядной организации, которая специализируется на ремонте лифтового оборудования. Ремонт лифта для персонала, которым не пользуются постояльцы, проводился на седьмом этаже.

После обрушения один из рабочих был обнаружен мертвым на полу лифта, второго ремонтника зажало между кабиной и шахтой, он тоже получил смертельные травмы.

По данным ТАСС, следственные органы Москвы возбудили после случившегося уголовное дело. "Президент-Отель" продолжает работу в обычном режиме.