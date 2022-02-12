12 февраля 2022 10:20

Следком возбудил дело после фатального ЧП на подмосковной стройке

ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области
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ГСУ СК России по Московской области

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после гибели рабочих на стройке в Подмосковье.

Как выяснили сотрудники Следственного комитета, занимающиеся расследованием обстоятельств ЧП, накануне вечером в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа пятеро рабочих проводили установку конструкции в непосредственной близости от здания строящегося торгового центра.

По неустановленной пока причине во время земляных работ произошло обрушение. В результате инцидента пострадали все, кто находился в траншее – два человека погибли на месте, еще трое травмированных были доставлены в больницу.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль региональной прокуратурой.

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