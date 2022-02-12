Умер еще один рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье

Один из пострадавших, госпитализированный после ЧП на стройке в Подмосковье, скончался в больнице, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник.

Таким образом, количество жертв инцидента возросло до трех – до этого два человека погибли на месте, еще двое рабочих остаются в лечебном учреждении.

Напомним, что накануне вечером во время земляных работ в поселке Селятино Наро-Фоминского городского произошло обрушение в траншее около строящегося здания торгового центра.

В настоящее время расследованием обстоятельств инцидента занимаются сотрудники Следственного комитета. Уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, взято на контроль региональной прокуратурой.