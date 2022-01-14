Гнев Гоблина: Дмитрий Пучков обрушил свой гнев на вакцино-скептика

"Главное, не надо жалеть дураков, агитирующих людей не вакцинироваться, их надо карать". Резкая аргументация писателя и блогера Дмитрия Пучкова. Который выступил за самые жесткие меры против антиваксеров от официальной медицины. Из числа тех, что, прикрываясь авторитетом и образованием, могут вводить население в заблуждение.

И в первую очередь предлагает присмотреться к деятельности профессора и доктора медицинских наук Владислава Шафалинова. Является одним из лидеров организации врачей против прививок. Выступает много и охотно, у почитателей считается эдаким гласом разума.

Хотя любит спекулировать на тему побочных эффектов от вакцинации. В частности, пугал риском бесплодия. Дескать, так сильные мира сего "решают проблему перенаселения".

Подобные высказывания, тем более на большую аудиторию, всё тот же Пучков считает необходимым проверить в рамках специальной экспертизы. И, если комиссия сделает выводы об антинаучности, Шафалинова стоит "гнать из профессии".

"Вакцино-скептик" – это у него в профиле Инстаграма. Владислав Шафалинов, "врач-хирург", заметим, не вирусолог – выставляет этот свой "скетицизм" напоказ.

Вот свежая цитата: "омикрон обладает большей способностью уклоняться от иммунного ответа организма, иммунизированного искусственно", то есть прививка якобы только хуже делает.

"Абсолютно безграмотное высказывание, потому что вакцинация как раз делается для того, чтобы те организмы, которые попадают к человеку – в частном случае, это вирусы омикрона – как раз были нейтрализованы. Поэтому человека или плохо учили, или он потерял эти знания", – считает Владимир Стародубов, член правления "Российского общества по организации здравоохранения и общественного здоровья", академик РАН.

Или это намеренный курс, чтобы люди не вакцинировались? Медики готовятся к масштабному приходу в Россию "омикрона". А Шафалинов, выходит, подогревает антиваксеров.

"Я что-то не слышал, чтобы человечество изобрело какие-то средства против эпидемии, кроме прививок, не слышал... Может, Шафалинов что-то там знает секретное, но как-то я ему не доверяю. Гражданин не обладает, на мой взгляд, никакой, даже минимальной врачебной этикой, ответственностью: вот люди болеют и мрут, а он советы даёт! Давайте, мол, будет умирать больше, не надо вакцинироваться", – считает Дмитрий Пучков (Гоблин), журналист, блогер.

Вот ещё цитата "вакцино-скептика". "Просто переболеть коронавирусом намного безопаснее, чем переболеть привитым". Это прямая ложь, говорят врачи.

"Любого врача возьмите с больницы, который работает в красной зоне, и он вам скажет, сколько есть привитых и сколько не привитых. Да, попадают привитые в больницы, но это один-два, ну три процента, а все остальные массы, которых идёт 95 процентов, конечно, это есть человек, который непривитый! Это не нужно объяснить", – утверждает Михаил Костинов, доктор медицинских наук, вакцинолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН.

Видимо, объяснять всё-таки нужно – тем, кто пишет Шафалинову восторженные посты поддержки. А он собирает деньги на встречи врачей понятной направленности, выкладывая номера банковских карт.

"Хотелось бы, чтобы в нашем обществе не было разделения на эти условные и позорные названия "ваксер" и антиваксер", как ярлыки, которые когда-то большевистский режим приклеивал нашим соотечественникам и пускал в расход", – оправдывается Шафалинов.

Риторика очень узнаваемая – и отсылки про "режим", и про якобы "сегрегацию". А к чему всё это? В сети есть много о том, как Шафалинов за огромные деньги устраивает пациентов в ковидные стационары. Этакий посредник. Доход за 2020-й год, по разным источникам, больше трёхсот миллионов рублей. Может, отсюда антиваксерская риторика? Меньше привитых – меньше клиентов.

"Это не МВД должно гоняться с палками за подобными докторами, а сами медики, и если данный гражданин несёт какую-то откровенную ахинею с точки зрения медиков, то, наверное, надо попросить прочь из профессии, я так думаю. Весь мир в эпидемии, а доктор Шафалинов умнее всех", – возмущается Дмитрий Пучков.

Шафалинов – учредитель и гендиректор нескольких фирм, некоторые значатся по одному и тому же адресу в Москве, на Ленинском проспекте. Профиль – от "общей врачебной практики" до "торговли косметикой". При этом в профессиональной медицинской среде Шафалинова не знают.

"Не слышал о таком докторе, хирурге выдающемся или иммунологе выдающемся, но, если он такое говорит, ну были мысли криминальные, что лишать их диплома за такие высказывания", – Владимир Стародубов, член правления "Российского общества по организации здравоохранения и общественного здоровья", академик РАН.

Шафалинов и компания даже иск подавали в Верховный суд против включения коронавирусной инфекции в список "заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Суд им отказал, разумеется, но антиваксерский пыл Шафалинова это, похоже, не охладило. Какие прививки, когда речь – о миллионных заработках?