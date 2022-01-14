США и Европа не могут договориться о санкциях

Несмотря на демонстрацию единства по вопросу о давлении на Россию, Евросоюз и США так и не смогли условиться о конкретных санкциях. Ранее в Вашингтоне и странах Европы неоднократно заявляли, что примут жесткие меры в случае "вторжения России" на Украину.

Как сообщает "Интерфакс", по вопросу санкций уже прошли многочисленные переговоры, которые так и не дали результата.

Ранее сообщалось, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан признал наличие таких разногласий. По его словам, список санкций Брюсселя и Вашингтона может не совпадать.

Как пишет агентство Bloomberg, давление США на Европу говорит о недовольстве европейской позицией. Отмечается, что европейские страны поднимают вопрос о влиянии санкций против России на их собственную экономику. Например, некоторые считают неприемлемым отключение России от SWIFT.