Белый дом не отказывается от санкций по SWIFT

Ни один из вариантов противодействия России не снят с повестки дня, заявил телеканалу FOX News на неназванный представитель Совета национальной безопасности США. Это заявление фактически опровергает публикацию в Handelsblatt, в которой говорится, что США и Евросоюз решили не отключать Россию от платежной системы SWIFT.

Источник телеканала заявил, что администрация Джо Байдена продолжит консультации по ответам России, "если она продолжит вторгаться на Украину". Ранее агентство Bloomberg поясняло, что Вашингтону приходится оказывать давление на своих европейских партнеров, поскольку в ходе многочисленных переговоров договориться с ними о конкретных санкциях к России не удалось. Кроме того, подчеркивалось, что Европа считает отключение России от SWIFT слишком болезненным для самих инициаторов возможных новых санкций, отмечает "Интерфакс".

США настаивают на том, что Москву должны ждать очень серьезные санкции и экономические последствия, если ситуация вокруг Украины будет накаляться.

Ранее Москва потребовала от Вашингтона и НАТО юридически значимых и письменных гарантий безопасности. В ответ замгоссекретаря Виктория Нулланд заявила, что у Белого дома есть 18 сценариев ответных действий в адрес России при обострении ситуации на Украине.

"У США 17 разведслужб и Госдеп, – напомнил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24". – Видимо, каждое из этих ведомств имеет свой собственный план и вариант действий".