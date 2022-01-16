Песков: Россия самодостаточна и не считает, что санкции представляют угрозу

Американские санкций против высшего руководства России могут привести к разрыву отношений Москвы и Вашингтона. Это не отвечает интересам двух стран, заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поэтому ввод ограничений станет большой ошибкой. Песков предложил вспомнить хотя бы один случай, когда санкции помогли решить проблему.

"Россия вполне большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций", – добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Марк Рубио внес законопроект, который предполагает ввод санкций против Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу в случае вторжения РФ на Украину.

Речь идет о заморозке активов на территории США и блокировке американских визы, если у российского президента и министров такие имеются.