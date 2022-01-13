Санкции против Путина: реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что США рискуют разрывом отношений в случае введения новых санкций против России. Песков отметил, что на ограничительные меры, которые могут затронуть и российского лидера Владимира Путина, неминуемо будет дан адекватный ответ.

"Конечно, совмещение этих заявлений и переговоров – это попытка оказать давление на Москву", – сказал представитель кремля журналистам.

Инициатива сенаторов США бессмысленна, продолжил Песков.

"Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так трактовать невозможно", – считает пресс-секретарь.

В Москве считают, что решения американцев не помогают искать взаимоприемлемые решения и создавать конструктивную атмосферу переговоров, пишет "Интерфакс".

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