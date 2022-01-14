В ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет бороться с попытками "растащить на статьи" международное право, передает телеканал "Россия" 24 и медиаплатформа "Смотрим".

"Будем отстаивать центральную роль ООН, необходимость строгого уважения международного права без попыток растащить его по отдельным статьям и тем более без попыток интерпретировать эти статьи в угоду только одной группе стран", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Министр добавил, что Российская Федерация будет поддерживать русский мир, способствуя его консолидации.