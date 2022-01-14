Глава МИД РФ: США приложили руку к нынешнему кризису в православии

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США напрямую причастны к кризису, в котором сегодня оказалось православие.

По его словам, в Соединенных Штатах "был сформирован специальный механизм" и появился "спецпредставитель по свободе вероисповедания".

На самом деле, рассказал Лавров, он занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол церквей.

"Прежде всего, на Украине на создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины", – отметил глава МИД России.

Трансляцию пресс-конференции Сергея Лаврова ведет платформа "Смотрим".