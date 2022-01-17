Лавров: Украина находится под внешним управлением США

США могут при желании заставить Украину выполнять минские договоренности, касающиеся Донбасса, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США", – объяснил министр во время общения с журналистами после переговоров с главой МИД Хорватии.

Поэтому, по мнению Лаврова, "Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить, наконец, минские договоренности".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов "предметно договариваться" по проблеме урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, для этого нужен новый саммит в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция).