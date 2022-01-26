МИД России сделал заявление о поставках оружия республикам Донбасса

Москва выступает за выполнение Минских соглашений, Запад должен побудить к этому же Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявление секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который считает, что Россия должна поставить отдельные виды вооружений ДНР и ЛНР для повышения их обороноспособности.

"Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует", – подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что западные кураторы украинского режима заверяли российскую сторону: они добьются выполнения Киевом обязательств по Комплексу мер, подписанному в 2015 году в Минске. Прежде всего в том, что касается особого статуса Донбасса.

"Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит, и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет", – приводит слова главы МИД РФ "Интерфакс".

Выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, Лавров заявил, что Запад очень хочет какой-то реальной провокации вокруг Украины. Он назвал такое поведение "немножко сюрреалистическим" и объяснил, что целью является, "чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно Минские договоренности".

Кроме того, по словам российского министра, Запад нагнетает истерию, эвакуируя дипломатов с Украины. Это происходит параллельно с накачиванием страны оружием и постоянным подзуживанием украинской элиты.

Лавров напомнил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и министр обороны Алексей Резников, и другие украинские официальные лица говорят, что особого обострения на границах страны не наблюдают. И призывают всех успокоиться. "А Запад не хочет, чтобы они успокаивались, и сам не хочет успокаиваться, вот в чем дело", – пояснил Лавров.