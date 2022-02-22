Москва гарантирует безопасность ДНР и ЛНР

Россия гарантирует безопасность ДНР И ЛНР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что Минские договоренности были растоптаны украинским режимом, а Киев "и в грош не ставит" европейских коллег и не собирается выполнять Минские соглашения – видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

По мнению главы российского МИДа, Минские договоренности мертвы уже несколько лет как раз по вине украинских властей. При этом Лавров указал на негативную и провокационную роль Евросоюза, который не способен выступать посредником в урегулировании конфликта.

Лавров призвал другие государства последовать примеру России и признать независимость ДНР И ЛНР.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина практически вышла из Минских соглашений. Выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник, Руденко отметил, что Киев саботирует переговоры, продолжает обстреливать гражданские объекты и пр.