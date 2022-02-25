Лавров: Запад встал на сторону Киева в разрушении минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик Сергеем Пересадой и Владиславом Дейнего. Открывая встречу, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что страны Запада поддержали Киев в разрушении минских соглашений, которые призваны были разрешить конфликт в Донбассе мирным путем. Мероприятие транслировали канал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению минских договоренностей, – констатировал Лавров. – НАТО и Евросоюз покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, объявил о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия".

Глава МИД РФ отметил, что в этих условиях Москва не могла остаться безучастной и отреагировала на просьбу ДНР и ЛНР о военной помощи.

По словам Лаврова, Россия оценивает действия Украины в отношении республик Донбасса как геноцид. И эти действия велись с 2014 года, с момента, когда республики провозгласили свою независимость от Киева.

"Весь этот период население ваших республик подвергалось издевательствам, ежегодным обстрелам со стороны киевского режима, который откровенно встал на путь русофобии и геноцида", – обратился министр к коллегам. По его словам, Запад продолжает игнорировать факты геноцида и выгораживает киевский режим, совершающий преступления против народа.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины и восстановлению мира в Донбассе. Минобороны России преступило к выполнению задачи. На второй день операции были уничтожены 118 объектов военной инфраструктуры вооруженных сил Украины. Как неоднократно заявляли в российском оборонном ведомстве, удары наносятся только по военным объектам, мирному населению и гражданской инфраструктуре ничто не угрожает.