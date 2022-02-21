Атака на все русское: Украина не оставила России выбора

В случае с Украиной идет атака на все русское, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, которое проводит президент Владимир Путин. Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По его словам, Россия не может равнодушно смотреть на издевательства над соотечественниками на Украине.

"Не вижу другого пути, кроме как признание ДНР и ЛНР. Это станет мощным сигналом всему русскому миру", – подчеркнул Лавров. Два-три дня ничего не изменят, добавил он.

Глава российского МИД указал, что конфликт в Донбассе единственный, где одна сторона отказывается разговаривать с другой. И Запад это поддерживает. Предложение дать Западу последний шанс одуматься Лавров расценил как "дело вкуса", но отметил, что позиция западных партнеров, конечно, не изменится.

Со своей стороны, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на заседании Совета безопасности: "Нам не оставили выбора. Однозначно надо признавать ДНР и ЛНР".

Говоря о "накачке" Украины западным оружием, Шойгу рассказал, что в эту страну прибывали по четыре-пять рейсов с оружием в день, а иногда бывало и восемь. При этом он отметил, что Украина получает от Запада современное оружие, оно не оборонительное. По словам российского министра, "Джавелинов" на Украине уже больше, чем в некоторых странах НАТО.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета безопасности заявил, что ДНР и ЛНР смотрят на Россию как на защитника, надо их защитить, а этому будет способствовать признание независимости самопровозглашенных республик.

А глава Росгвардии Виктор Золотов убежден: то, как американцы "накачивают" Украину оружием, России "аукнется" в будущем.