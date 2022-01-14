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Олимпиада-2022 в Пекине 48 минут назад

14 января 2022 13:07

Путин посетит открытие Олимпиады и проведет саммит в Пекине

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. В этот же день главы РФ и Китая проведут переговоры, которые охватят весь спектр отношений.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Готовятся детально продуманные решения, которые исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие", – добавил министр.

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