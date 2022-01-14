Путин посетит открытие Олимпиады и проведет саммит в Пекине

Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. В этот же день главы РФ и Китая проведут переговоры, которые охватят весь спектр отношений.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".