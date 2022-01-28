Си встретится не только с Путиным

МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других государств, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин принял личное приглашение генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Российский президент также подтвердил, что в период Игр встретится с председателем КНР. Он также отметил, что Россия и Китай выступают против политизации спорта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что поездка Владимира Путина в Китай готовится, и китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности.

Посол РФ в Китае Андрей Денисов, со свой стороны, рассказал, что программа визита главы российского государства в Китай в феврале включает лишь официальные мероприятия и посещение церемонии открытия зимней Олимпиады, но Си Цзиньпин может подготовить Владимиру Путину какой-то сюрприз.

Китайская сторона ожидает, что на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине будут лично присутствовать лидеры более чем 20 государств, правительств и международных организаций, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, Паралимпиада с 4 по 13 марта.