Вандал пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

На выставке в екатеринбургском "Ельцин Центре" неизвестный вандал испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской. Страховая стоимость полотна "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи составляет 75 миллионов рублей.

Абстрактным лицам двух фигур он пририсовал шариковой ручкой глаза, сообщает издание "The Art Newspaper Russia". При этом уголовное дело в полиции возбуждать отказались.

Аргументировано это было тем, что "отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества, так как картина своих свойств не утратила".

Департамент музеев и внешних связей Минкультуры РФ из-за отказа в возбуждении уголовного дела и в целях отмены этого постановления обратилось с жалобой в Генпрокуратуру. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Анна Лепорская (1900-1982) училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Казимир Малевич.