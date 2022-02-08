"Соавтором" ученицы Малевича, нарисовавшим глаза на картине, оказался охранник

Вандалом, испортившим картину Анны Лепорской "Три фигуры", которая является ученицей Казимира Малевича, оказался охранник Ельцин-центра, где и выставлялась работа Лепорской.

"В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской – это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин-центра", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕЦ.

Сотрудник ЧОП по долгу службы должен был следить за сохранностью произведений искусства. Но, видимо, современная живопись не вызывала у него восхищения, и безликим фигурам на полотне он решил дорисовать глаза шариковой ручкой. Известно, что охраннику 60 лет и это был его первый рабочий день.

За соавторство охраннику грозит штраф до 40 тысяч рублей либо арест на 3 месяца. Полиция Екатеринбурга возбудила дело о вандализме.

Сама картина была застрахована на 75 миллионов рублей, ее сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею на реставрацию, которая обойдется в 250 тысяч рублей.