Названы самые привлекательные типы масок

Эксперт Майкл Льюис из Кардиффского университета, специализирующийся на психологии лиц, назвал самые привлекательные типы масок, которые мы вынуждены носить в период пандемии коронавируса. По его словам, голубые медицинские маски повышают привлекательность лица.

Ученый выяснил: во время пандемии маски вообще делают людей более привлекательными. Когда мы видим человека в СИЗ, у нас уже не возникает мысли о том, что человек, возможно, болен и от него стоит держаться подальше. Отношение к маскам изменилось именно в период пандемии, когда ношение средств индивидуальной защиты стало повсеместным.

"Болезнь и ее признаки влияют на нас при выборе партнера на уровне инстинктов. Ранее их наличие пугало и становилось большим препятствием для начала отношений, – отметил Льюис. – Теперь же наше сознание изменилось, и маски для лица больше не ассоциируются с болезнями".

Как пишет Guardian, в ходе исследования 43 его участницам предложили оценить привлекательность мужских лиц по шкале от 1 до 10. Им показывали изображения лиц в масках и без масок. Причем, в некоторых случаях это были стандартные голубые медицинские маски, в некоторых – тканевые. Еще в ряде случаев лица были прикрыты книгой в черной обложке. Наивысшие оценки получили портреты мужчин в медицинских масках.

Возможно, маски делают внешность человека более интересной для противоположного пола, поскольку акцентируют внимание на глазах. Это происходит потому что мозг как бы "дорисовывает" скрытые черты лица и создает "улучшенный образ" человека.

Исследование проводилось в феврале 2021 года – после того, как ношение СИЗов в Великобритании стало обязательным.