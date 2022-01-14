Столичный суд арестовал двух членов хакерской группы REvil

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал двух молодых людей, которых подозревают в причастности к хакерской группировки REvil. В пятницу они были задержаны в столице сотрудниками ФСБ.

Перед судом предстали Андрей Бессонов и Роман Муромский. Молодых людей подозревают в участии в хищениях и вымогательстве денежных средств у зарубежных IT-компаний с помощью программ-вирусов. Ущерб от деятельности киберпреступников оценивают в сотни миллионов долларов.

Основанием для розыска злоумышленников на территории России стало обращение компетентных органов США. Совместная операция ФСБ и МВД России по задержанию хакеров проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

У 14 участников REvil были изъяты 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тысяч, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса. Расследование продолжается.