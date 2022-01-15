Посольство России в США решительно отвергло обвинения Вашингтона

Как заявили в российском диппредставительстве в Вашингтоне, звучащие в США обвинения в подготовке Россией предлога для вторжения на Украину голословны, бездоказательны и являются подтверждением непрекращающегося информационного давления на Москву.

В посольстве отметили, что в заявлениях пресс-секретарей Белого дома и Пентагона о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину нет никаких доказательств.

По мнению российских дипломатов, такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на Россию. В посольстве отметили, что звучащие в США на разных уровнях неумолкающие обвинения в адрес Москвы голословны и не могут иметь никаких подтверждений, передает ТАСС.

При этом подчеркивается. что Россия выступает против войны и за дипломатическое решение всех международных проблем.