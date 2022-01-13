МИД: Россию не запугать новыми санкциями

Посол России в США Анатолий Антонов убежден, что американские законодатели угрожают Москве ужесточением санкций для усиления позиций на переговорах по безопасности в Европе.
Антонов подчеркнул, что такая политика Конгресса США – бесперспективна. По мнению дипломата, призывы к введению "калечащих" санкций, а также персональных ограничений против руководства России являются провокацией.
"Нас не запугать рестрикциями", – сказано в сообщении посольства РФ в Facebook.
Посол далее отметил, что агрессивная риторика показывает отсутствие у США аргументов для обсуждения за столом переговоров.
Антонов еще раз заявил об отсутствии у России планов нападения на Украину. Посол считает западные заявления об этом плодом "больного воображения местных русофобски настроенных кругов".
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