Посол России в США призвал НАТО не создавать угрозы

В минувший четверг, 30 декабря, в еженедельнике Foreign Policy была опубликована статья посла России в США Анатолия Антонова, в которой он заявил, что Соединенные Штаты и НАТО должны взять на себя обязательства не размещать создающие угрозы России системы вооружений на территории соседних с ней стран.

Дипломат подчеркивает, что Москва хочет быть уверена в завтрашнем дне, а для этого ей нужны обязательства США и других стран НАТО не размещать создающие угрозу для Российской Федерации системы вооружений на территории соседних с ней стран, сообщает ТАСС.

По мнению Анатолия Антонова, важно, чтобы США присоединились к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. "Наши предложения об отводе районов проведения учений от линии соприкосновений России – НАТО, по повышению предсказуемости действий и снижению опасной военной деятельности по-прежнему требуют самого серьезного внимания", – отмечает дипломат.

Одновременно посол России в США указывает, что никто в мире не должен испытывать сомнений в решимости Российской Федерации защищать свои интересы в области безопасности. По его словам, если партнеры Москвы продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию России, то она будет вынуждена создавать для них аналогичные уязвимости.