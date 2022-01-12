Анатолий Антонов: России отступать некуда

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон отодвинуть свой военный потенциал от российских границ и отказаться от агрессивной риторики, подчеркнув, что России некуда отступать – НАТО подобралась к российским границам, пытаясь доминировать на суше, на море и в воздухе. "Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации", – заявил дипломат.

Анатолий Антонов напомнил, что США и Россия вместе несут особую ответственность за международный мир и безопасность. По его мнению, пора задуматься над тем, как будут жить вместе будущие поколения, а для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ.

Как сообщалось, 9-10 января в Женеве прошли российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли. На среду, 12 января, запланировано заседание Совета Россия – НАТО, которое должно пройти в Брюсселе, а на 13 января – совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от США и НАТО, МИД РФ обнародовал 17 декабря минувшего года. Среди прочего, договоры с США и членами Альянса предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе, отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений, в частности, ядерных.