На Японию обрушилось 3-метровое цунами, Курилам приготовиться

Цунами обрушилось на побережье Японии. Об угрозе волны, которая может достигнуть трех метров, ранее сообщило главное метеорологическое управление Японии.

По ударом японские острова Амами и Токара в Тихом океане​​​. К цунами привело извержение подводного вулкана у островов Тонга.

Угроза цунами на Курилах. Центр цунами Сахалинского управления гидрометцентра объявил соответствующее предупреждение. Однако по прогнозам российских специалистов, до территории Курил волна дойдет высотой не более 0,2 метра, сообщает РИА Новости.

Угрозы населению и территории России нет. На данный момент проведено оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.