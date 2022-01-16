Ад на райских островах: цунами сносит все на своем пути

Волны высотой больше метра, потоки воды смывают все на своем пути. Настоящий ад на райских островах недалеко от столицы королевства Тонга наступил из-за того, что в Тихом океане началось извержение вулкана. Столбы газа, дыма и пепла, вырываясь из жерла, достигали в высоту 20 километров. Похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи.

Первыми о гигантских волнах в прибрежных районах столицы Тонга сообщило метеобюро Австралии. Местные жители начали покидать дома – спасались от воды, взбираясь на возвышенности.

Стихия разрушила береговую линию и повредила здания. Король Тонга эвакуирован из своего дворца вместе с жителями столичного квартала, улицы которого частично затоплены. В стране перестал работать Интернет. По словам местных жителей, Земля тряслась под ногами несколько минут. Многие думали, где-то поблизости взрывают бомбы. Вскоре вода разрушила стены домов.

Кто-то ради эффектных кадров на фоне стихии – рисковал жизнью. Вот мужчина фотографирует себя, не обращая внимания, что с моря накатывает волна. В конечном итоге она сносит его и все остальное. Власти призывают жителей экстренно покинуть прибрежные районы. Официальные службы предупреждают: волны могут достигнуть высоты в три метра.

Глава геологической службы Королевства призвала людей закрывать резервуары для сбора дождевой воды на случай кислотных дождей.

Метеорологическое агентство сообщило, что из-за активности вулкана уровень моря в Японии может измениться. Извержение эксперты называют "сюрпризом".

"Самое интересное – как быстро и бурно оно распространилось. Это извержение оказалось куда более крупным, стремительно развивающимся, с гораздо большим количеством выброшенного пепла. Я ожидаю, что на Тонга осядет слой пепла толщиной несколько сантиметров", – сказал геолог профессор Дэвид Таппин.

Цунами обрушилось и на японские острова через несколько минут после предупреждения. В Японии мощные потоки воды затопили более 10 судов. Еще одно и вовсе унесло в открытый океан.

Местные специалисты уже назвали извержение самым мощным за последние 30 лет. Предупреждения об опасности цунами после извержения вулкана распространили власти многих стран региона – от Австралии до США. Незначительные подтопления – на Гавайях. В Новой Зеландии, которая находится на расстоянии более двух тысяч километров от вулкана, власти предупредили жителей о высоких штормовых приливах. Угроза цунами объявлена и на Курильских островах.

Как сообщают в российских экстренных службах, угрозы населению России нет. Высота волны в районе Курильских островов, по оценкам экспертов, не превысит 20 сантиметров.