Расмуссен: Финляндия и Швеция могут мгновенно стать членами НАТО

Если Финляндия или Швеция подадут заявки на вступление в НАТО, то их примут на следующий день. Эти страны соответствуют всем критериям, считает бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

Также он отметил, что двери НАТО открыты для всех, и российские власти не могут диктовать, кому можно вступать в альянс, а кому нет. Расмуссен утверждает, будто на переговорах РФ и НАТО, которые прошли в Европе, Москва требовала наложить вето на дальнейшее расширение военного блока.

Что касается вторжения России на Украину, то этого не произойдет, заявил бывший генсек в интервью финской телекомпании Yle.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Республика не ведет с НАТО никаких переговоров о вступлении. Однако президент страны Саули Ниинисте настаивает, что Финляндия оставляет за собой право присоединиться к Североатлантическому альянсу.