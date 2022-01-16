Захвативший заложников в техасской синагоге сообщил, что собирается умереть

В американском Техасе захвачены заложники в синагоге, передает телеканал "Россия 24". Спецслужбы сейчас выясняют личность предполагаемого преступника. ЧП произошло в небольшом городке Колливилль недалеко от Далласа.

Как сообщают американские СМИ, неизвестный ворвался в здание прямо во время службы. Ее трансляция в этот момент велась в соцсетях. На записи слышно, как мужской голос за кадром говорит о том, что собирается сегодня умереть. По данным телекомпании ABC, в заложниках находятся четыре человека, в том числе раввин.

Сам напавший вооружен, он утверждает, что у него при себе есть взрывные устройства – и угрожает захваченным расправой, если кто-то осмелится войти в здание.

Как передают СМИ, мужчина требует освободить из тюрьмы его сестру, осужденную за терроризм. Предположительно, это Аафия Сиддики – нейробиолог из Пакистана. В 2010 году в США ее приговорили к 86 годам тюрьмы за атаку на американских следователей в Афганистане.

К синагоге стянуты силы полиции и спецназ, с захватчиком пытаются вести переговоры. Белый дом уже сообщил, что следит за ситуацией. Мы вернемся к этой теме, как только будут известны новые подробности. Следите за ситуацией на медиаплатформе "Смотрим".