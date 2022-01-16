Все золото Европы: российские фигуристы снова вне конкуренции

Сборная России по фигурному катанию триумфально выступила на чемпионате Европы, который прошел в эстонском Таллине. Россияне завоевали все золотые медали первенства, выиграв женский и мужской одиночные турниры, а также соревнования танцевальных и спортивных пар.

В общей сложности в активе российских спортсменов девять наград (четыре золотые, три серебряные и две бронзовые)​​​. Сборная России повторила успех двухлетней давности, когда на Евро-2020 россияне взяли все золото турнира.

В женском одиночном катании не было равных Камиле Валиевой, победившей с результатом 259,06 балла. У мужчин победу праздновал Максим Кондратюк. В парном катании золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду первое место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие двукратными чемпионами Европы.

По итогам турнира в Таллине будет сформирован окончательный состав сборной России по фигурному катанию, который выступит на Олимпийских играх в Пекине.