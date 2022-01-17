Яков Кедми: Россия предъявила требования не только Западу, но и самой себе

"Дьявол прячется в мелочах. Есть несколько мелочей, которые в течение последних двух дней были озвучены, и они очень серьезны", – так начал свое выступление в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" израильский эксперт Яков Кедми, бывший руководитель одной из спецслужб Израиля.

На днях спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а вы можете гарантировать, что российская армия не вторгнется на Украину. Что он ответил? Если не дословно, то ответ его был примерно таким: нет, не могу гарантировать, что российские наступательные вооружения не появятся на территории Украины.

Ведущий программы Владимир Соловьев отметил, что пресс-секретарь президента не может давать гарантии либо их отсутствие.

"Дмитрий Песков очень профессионально сказал, – ответил Кедми. – Он не сказал, мол, это не моя компетенция. Он дал ответ. И когда это говорит человек, который работает с президентом больше, чем остальные, вместе взятые, к этому ответу надо прислушиваться. Он сказал: не могу дать гарантий".

А что говорилось до этого? Раньше Владимир Путин заявлял, что атака Украиной Донбасса поставит под вопрос само существование Украины, а сейчас формулировка более острая – до того, что сказал Песков. Невыполнение Украиной минских соглашений угрожает безопасности Украины. Это другая формулировка.

Россия, по мнению израильского эксперта, может не дожидаться украинской атаки на Донбасс, а только сам факт, что Украина выбрасывает минские соглашения, может стать для России casus belli (формальный повод для объявления войны – прим. ред).

"Что сказал руководитель НАТО…, – продолжил Яков Кедми. – Он сказал: а мы намерены усиливать концентрацию войск НАТО на востоке независимо от предполагаемого вторжения России на Украину. То есть не важно, что Россия будет делать, будет ли вторжение придумано или нет".

Интересен, на взгляд эксперта, и еще один момент. Были опрошены руководители нефтяных компаний США, что будет, если Россия перестанет поставлять газ в Европу в случае действий на Украине, вы видите возможность возместить эти потери? Они ответили: нет такой возможности. Это тоже дополнительный штрих.

В итоге эксперт констатировал, что ситуация развертывается по совершенно другому плану, нежели его представляли на Западе.

"Первая реакция на предложения России была такая: мы даже говорить об этом не собираемся. Потом так: давайте поговорим. Сейчас неоднозначно. Но заявления серьезных людей свидетельствуют: мы хотим говорить с Россией, нам нужно это делать. Кто первый говорит об этом? Министр обороны США".

Сегодня ситуация такая: с одной стороны, Россия предъявила ультиматум, и он предъявлен США и Западу. Но она предъявила его и самой себе.

"Россия не имеет права и не может позволить не выиграть в этой борьбе. Иначе существование государства будет под серьезной угрозой. Неуспех будет означать безмерную слабость России, неспособность рассчитать свои силы. Для России это жизненная необходимость победить в начавшейся схватке. Для других стран это потеря престижа", – заявил Яков Кедми.

"А переговоры еще не начинались. То, что было – это еще не переговоры. Даже сами американцы об этом заявили. Переговоры – это когда обсуждают что-то, – продолжил эксперт. – Если переговоры начнутся, они должны будут идти быстро и конкретно. А если не начнутся, тогда Россия должна выполнить свое обещание и перейти к техническо-военным способам решения конфликта".

А это означает, по его мнению, что Россия не потерпит невозвращения НАТО к границам 1997 года. Когда РФ говорит о непродвижении НАТО на постсоветское пространство, она имеет в виду и Казахстан. Ведь доведение Казахстана до уровня Украины – смертельный приговор российскому государству. Действия РФ в Казахстане тому подтверждение: не суйтесь туда, не угрожайте.